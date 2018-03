Nederlandse kopstukken willen verder in Europa

De meeste Nederlandse lijsttrekkers tijdens de laatste Europese verkiezingen willen opnieuw de lijst van hun partij aanvoeren bij de komende verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2014.

Wim van de Camp (CDA), Hans van Baalen (VVD), Sophie in ’t Veld (D66) en Dennis de Jong (SP) zijn beschikbaar als lijsttrekker. Laurence Stassen (PVV) wil ook terug op haar plek als delegatieleider.

Thijs Berman (PvdA) wil in weekblad Elsevier van deze week nog niet vooruitlopen op zijn politieke toekomst, maar benadrukt dat hij het werk zeer boeiend vindt.

Debat

De eerste voorbereidingen voor de campagnes zijn hier en daar al begonnen. Bij het CDA is dat al het geval sinds 2009. De partij oordeelde na de verkiezingen in dat jaar dat de campagne te kort was om de complexe Europese Unie met leden en kiezers te bespreken. Sindsdien wordt er in de partij flink gedebatteerd over Europa en werd een concept-manifest over de Europese Unie geproduceerd.

Daarin staat dat de burger een hechtere band met Europa moet krijgen en daarom moet al in het basisonderwijs Europa-educatie worden gegeven, aldus het concept-manifest waarover de partij nog moet beslissen.