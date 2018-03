Partij Cameron zet in op stevige anti-Europa-speech

De Conservatieve partij van David Cameron hoopt dat de Britse premier vrijdag in de Amsterdamse Beurs van Berlage flink van leer trekt tegen de machtsovername van de Europese Unie. De partij publiceerde donderdag een voorbeeld-speech voor de premier.

‘Er zijn goede redenen voor een Britse leider om juist in Nederland zijn verhaal te houden. Jullie zijn, net als wij, een volk van handelaars, zeemannen, een volk met bedrijvigheid over de hele wereld. We zijn beiden Europese naties; maar we kijken allebei uit over de zee,’ zo begint de fictieve speech die de Conservatieve parlementariër Daniel Hannan publiceerde in The Daily Mail.

De politicus wijst op het referendum waarin het Nederlandse volk zich in 2005 uitsprak tegen de Europese grondwet. ‘Helaas, maar zoals voorspeld, wees de EU jullie referendum van de hand en ging door met de grondwet,’ zegt Hannan. ‘Dit gedrag heeft ervoor gezorgd dat veel Britten zich tegen de EU hebben gekeerd.

Referendum

In de voorbeeld-speech maakt Cameron bekend dat Groot-Brittannië een referendum zal houden over terugtreden uit de Europese Unie.

Cameron moet volgens de Conservatieven Nederland vrijdag oproepen om het Britse verzet tegen Europese inmenging te steunen. ‘Zo niet, dan niet, dan staan we alleen in Europa. Dat zou niet de eerste keer zijn,’ besluit de speech.

Rutte

Het is nog niet duidelijk welke Nederlandse politici vrijdag in Amsterdam aanwezig zullen zijn bij de speech van Cameron. Premier Mark Rutte (VVD) noemt de toespraak een interne Britse zaak en wijst een gezamenlijk optreden in de Beurs van Berlage af.

De toespraak begint vrijdagochtend om 10.00 uur in het voormalige beursgebouw waar alleen door de Britse ambassade geaccrediteerde personen aanwezig mogen zijn. De speech zal live worden uitgezonden op de BBC.