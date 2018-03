Peiling: grote onvrede Britten over lidmaatschap EU

De overgrote meerderheid van de inwoners van Groot-Brittannië is niet positief over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Slechts 37 procent van de Britten wil dat het eiland in de EU blijft.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau YouGov onder ruim tweeduizend Britten.

De Britse samenleving zijn ruweeg verdeeld in vier groepen. De grootste groep, 40 procent, wil dat het eiland uit de EU stapt. Een iets kleinere groep (37 procent) wil het lidmaatschap behouden, en 18 procent weet het nog niet. Een kleine minderheid (6 procent) is onverschillig en zou niet gaat stemmen.

Referendum

Woensdag maakte de Britse premier David Cameron bekend dat de inwoners van Groot-Brittannië in een referendum de keuze krijgen voorgelegd of het eiland in de Europese Unie moet blijven of niet. De volksraadpleging zou ergens tussen 2015 en eind 2017 worden gehouden, mits Cameron wordt herkozen.

Cameron zei dat Groot-Brittannië wat hem betreft niet uit de Unie hoeft, maar dan moet Brussel wel veranderen. De premier wil een ‘flexibele Unie van vrije lidstaten’ waarin een grote rol is weggelegd voor nationale parlementen.