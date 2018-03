‘Rutte steunt premier Cameron in houding tegenover EU’

De Britse premier David Cameron zal tijdens een langverwachte toespraak over Europa de steun van premier Mark Rutte (VVD) bekendmaken voor het verminderen van de macht van Brussel.

Dat schrijft de Britse krant The Sun vrijdag.

Referendum

Cameron zal in de toespraak, die waarschijnlijk op 22 januari in Den Haag wordt gehouden, zijn visie op Europa bekendmaken.

Verwacht wordt dat Cameron ook bekendmaakt dat Groot-Brittannië in 2018 een referendum houdt over het lidmaatschap van de Europese Unie. Britten kunnen daarin voor of tegen lidmaatschap van de EU stemmen.

Waarschuwing Amerika

De aankondiging over de Europese toespraak van Cameron komt nadat eerder deze week Amerika Groot-Brittannië waarschuwde zich niet af te keren van de EU. Als de Britten dat zouden doorzetten, zou het de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Amerika schaden.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Philip Gordon, zei in Londen dat Washington ‘een sterke Britse stem in een sterke Europese Unie willen’.