Rutte waarschuwt voor Brits vertrek uit EU

Premier Mark Rutte (VVD) is niet blij met de oproep van zijn Britse collega David Cameron tot een referendum over een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). Volgens Rutte zou ‘het niet goed zijn’ als het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten.

Dat heeft de premier gezegd tegen persbureau ANP in een reactie op de speech van David Cameron.

Rutte zei de EU te willen verbeteren, maar ‘zonder losse opt-outs’ of zelfs het vertrek van een lidstaat.

Debat

De premier juicht het debat toe dat Cameron op gang probeert te krijgen over het functioneren van de EU.

‘Dat debat is goed. Wat niet goed zou zijn, is als de uitkomst van dat debat is dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt,’ zei Rutte.

Scherpe analyse

Rutte noemde de woorden van Cameron ‘een scherpe analyse van de EU’. ‘Wij vinden ook dat Europa nog beter kan functioneren’.

De premier wil, zoals minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) eerder al aangaf, de EU van binnenuit en niet van buiten hervormen.

Terwijl David Cameron durft, duikt Mark Rutte weg

Lof

Op de EU-kritische speech van Cameron werd woensdag verdeeld gereageerd. De PVV en SP vonden elkaar in de lofuitingen in de richting van de Britse premier. ‘Hulde voor premier Cameron die het Britse volk een referendum gunt,’ Twitterde PVV-leider Geert Wilders. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft Cameron groot gelijk dat hij de burgers laat meebeslissen.

Een Nederlands referendum over de EU komt er sowieso niet, liet Timmermans woensdag weten.