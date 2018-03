Samsom: Nederland werkt niet mee aan ‘chantage’ Cameron

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom is niet te spreken over de ‘alles-of-niets-tactiek’ van de Britse premier David Cameron om de Europese Unie onder druk te zetten. Cameron dreigde uit de EU te stappen als het Europese orgaan niet akkoord zou gaan met meer vrijheden voor Londen.

‘Aan dit soort chantage werken wij niet mee,’ zei Samsom woensdagavond in Nieuwsuur.

‘Europa is nooit een plan geweest van alles of niets. En met het mes op tafel werkt gewoon niet,’ bekritiseerde Samsom de woorden van Cameron.

Meer dan handelen

Volgens de sociaal-democratische fractievoorzitter werkt een speech als die van Cameron niet bevorderlijk voor de Europese samenwerking. ‘Europa is meer dan een beetje handelen met elkaar.’

Samsom zei dat een economische samenwerking nu eenmaal niet mogelijk is als elke lidstaat zijn eigen eisen gaat stellen.

Referendum

Woensdag riep Cameron op om in 2015 een Brits referendum te houden over het terugtreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Zijn conservatieve partij is niet blij met de machtsovername van Brussel.

Een Brits vertrek uit de EU zou voor Europa niet wenselijk zijn, zei Samsom. ‘Uit historisch oogpunt maar ook als partner op het gebied van innovatie zijn de Britten een belangrijke bondgenoot.’

Rutte

Ook premier Mark Rutte zei woensdag niet blij te zijn met Camerons oproep tot een referendum.

Rutte juicht het debat over Europa toe, maar terugtrekken van lidstaten draagt volgens de premier niet bij aan hervorming van de EU.