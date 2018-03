Spanje haalt meer geld op; rente onder 5 procent

Het lijkt langzaamaan beter te gaan met de financiële situatie in Spanje. De Spaanse regering heeft donderdag zijn eigen doelstellingen overtroffen bij een veiling van Spaanse staatsleningen. Het vertrouwen van beleggers in Spanje is aan het herstellen.

Spanje haalde 5,8 miljard euro op bij een veiling van staatsleningen. Dat is 800 miljoen euro meer dan beoogd.

Lening

De Spaanse leenkosten zijn bovendien gedaald bij de eerste veiling van staatsleningen in het nieuwe jaar. De rente op een tweejarige lening zakte tot 2,5 procent, tegen 3,3 procent bij de vorige vergelijkbare veiling.

Het rendement van een lening voor vijf jaar komt uit op 4 procent. In november was dat nog 4,7 procent voor een vergelijkbare lening.

Rendement

De rente op tienjarige staatsobligaties zakte donderdag na een de succesvolle veiling voor het eerst in tien maanden onder de 5 procent. Het rendement stond rond het middaguur op 4,98 procent. Op 9 maart was de rente voor het laatst lager dan 5 procent.

In de maanden daarna liep de rente op tot 7,5 procent in juni vanwege de aanhoudende onzekerheid over de Spaanse economie. Vooral de belofte van de Europese Centrale Bank om de euro koste wat kost te redden, zorgt ervoor dat het rentepeil zakt.