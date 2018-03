Tbs van criminelen in 111 zaken mogelijk niet verlengd

De verlenging van 111 tbs-maatregelen komt in gevaar door een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelde vorig jaar dat rechters in een vonnis met een tbs-maatregel altijd uitdrukkelijk moeten vermelden of er sprake is van een geweldsdelict. In 111 gevallen is dat niet gebeurd.

Tbs mag maximaal vier jaar duren, tenzij het voor een geweldsmisdrijf is opgelegd. In die gevallen kan de rechter steeds na een of twee jaar verlengen.

Roofoverval en kinderporno

Voor tbs’ers die moord, doodslag of verkrachting op hun geweten hebben, verandert er niets. In de 111 zaken betreft het delicten als brandstichting, roofoverval of het bezitten van kinderporno.

In 59 van de 111 gevallen duurt de tbs al langer dan vier jaar, in 52 gevallen is de vier-jaarsgrens nog niet bereikt en is verlenging ook nog niet aan de orde. Hoeveel tbs’ers mogelijk eerder worden vrijgelaten ondanks dat ze nog niet zijn uitbehandeld, kon staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) niet zeggen.

Informeren slachtoffers

Volgens hem zijn er nog andere mogelijkheden om deze tbs’ers langer vast te houden, zoals met behulp van een gerechtelijk bevel.

‘Maar ik kan niet uitsluiten dat in een enkel geval een tbs’er te vroeg op vrije voeten komt,’ zegt Teeven, die de slachtoffers in de 111 zaken niet direct informeert over mogelijke uitkomsten. Hij wil mensen niet nodeloos ongerust maken.

Teeven zal slachtoffers wel benaderen als het in hun zaak gaat spelen. Hij verwacht dat advocaten de komende maanden zullen proberen hun cliënten uit tbs te krijgen.