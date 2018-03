Verdeelde reacties op toespraak David Cameron

De inhoud van de veelbesproken toespraak van de Britse premier David Cameron over de Europese Unie (EU) was grotendeels al bekend. Europese politici zijn het niet met elkaar eens over zijn boodschap.

In zijn toespraak kondigde Cameron een referendum aan voor de Britten. Zij mogen dan kiezen of ze, nadat daar hervormingen zijn doorgevoerd, in de Europese Unie willen blijven of eruit willen stappen.

Zo’n referendum komt er in Nederland in ieder geval niet, zei de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA), meldt nrc.nl. ‘De EU hervorm je van binnenuit, niet door weg te lopen,’ sprak de minister.

Positief

De fractie van de VVD was duidelijk meer te spreken over de woorden van Cameron. VVD-Kamerlid Mark Verheijen is blij met de inhoud van de speech, maar vreest wel dat het aangekondigde referendum de discussie in de EU de komende jaren zal ‘gijzelen’.l

PVV-leider Geert Wilders is vol lof over de aankondiging van Cameron. ‘Hulde voor premier Cameron die het Britse volk een referendum gunt over de EU,’ twittert Wilders. ‘Ook ’t Nederlandse volk verdient een referendum premier Rutte.’

Ook de SP reageert verheugd. SP-Kamerlid Harry van Bommel zegt dat Cameron groot gelijk heeft dat hij de burgers laat meebeslissen. ‘Anders stuur je ze richting een afwijzing van de EU. (…) Hadden wij maar zo’n politieke leider.’

Volgens D66-leider Alexander Pechtold speelt Cameron ‘hoog spel’ door een referendum aan te kondigen voor 2016 of 2017. Hij ziet de aankondiging van de Britse premier als een poging om de EU onder druk te zetten bij onderhandelingen over Britse eisen.

Punten

Frankrijk zal Groot-Brittannië niet dwarsbomen als het land de Unie wil verlaten. ‘Groot-Brittannië heeft positieve punten te bieden aan Europa,’ zegt de Franse minister Laurent Fabius (Buitenlandse Zaken). Hij herhaalde het Franse standpunt dat er geen ‘Europa à la carte’ bestaat.

Voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement is het met Fabius eens. ‘Camerons Europa à la carte is geen optie. We moeten ons richten op banen en groei, niet op oeverloze discussies over Europese verdragen.’