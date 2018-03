Wereldmachten willen weer praten met Iran

Zes wereldmachten hebben bij Iran aangedrongen op een nieuwe gespreksronde in februari, over de nucleaire ambities van de regering in Teheran. Dat heeft buitenlandchef Catherine Ashton van de Europese Unie maandag laten weten.

Ashton draagt zorg voor de diplomatieke contacten met Iran over het nucleaire programma van het land namens de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.

Atoomprogramma

Haar eerdere pogingen om de gesprekken op de agenda te krijgen, liepen sinds december stuk op de weigering van de Iraanse regering. De laatste keer dat Iran met de zes landen om de tafel zat, was vorig jaar juni in Moskou .

De wereldmachten verdenken Iran ervan atoomwapens te willen maken. Teheran spreekt dat tegen en zegt met zijn nucleaire programma alleen vreedzame doeleinden na te streven.

Propaganda

Iran heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de uitnodiging. De autoriteiten ontkenden maandag wel dat zich vorige week een ondergrondse explosie heeft voorgedaan op de nucleaire locatie Fordo, in het bergachtige gebied rond de hoofdstad Teheran.

Iran deed de berichten over de ontploffing af als westerse propaganda, bedoeld om de gesprekken over het nucleaire programma te beïnvloeden.

De Amerikaanse regering liet maandag weten de berichten in Westerse media dat er een explosie was, niet te geloven. ‘We hebben geen informatie die deze bewering bevestigt en we denken niet dat het bericht geloofwaardig is,’ aldus een woordvoerder van het Witte Huis.