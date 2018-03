Akkoord EU-begroting, korting Nederland ruim 1 miljard

Regeringsleiders en staatshoofden van de EU-lidstaten hebben vrijdagmiddag in Brussel akkoord bereikt over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020. Nederland heeft zijn jaarlijkse korting van 1 miljard euro op de afdracht aan Brussel weten te behouden.

Nederland krijgt vanaf volgend jaar een vaste jaarlijkse korting van 728 miljoen euro. Naast deze korting krijgt Nederland ook een andere jaarlijkse korting, gebaseerd op de afdracht van de btw aan Brussel. Volgens Nederlandse berekeningen gaat het hierbij om 359 miljoen euro.

Laatste moment

Dat maakte premier Mark Rutte vrijdagmiddag bekend na marathonoverleg in Brussel over de EU-meerjarenbegroting 2014-2020. Op het nippertje wist Rutte het eerste bedrag nog met zo’n 45 miljoen euro te verhogen, nadat ’s ochtends het leeuwendeel was toegezegd.

Rutte had voor de top herhaaldelijk benadrukt de korting niet te willen inleveren.

Van Rompuy

‘Deal rond!’ twitterde Herman Van Rompuy, de voorzitter van de top, vrijdagmiddag. ‘Het was het wachten waard.’

Het akkoord is niet definitief. Voor het eerst heeft het Europees Parlement het recht het voorstel goed te keuren of af te wijzen. De eerste tekenen in Brussel zijn niet positief.

Nederlandse korting omlaag

Vrijdag ontstond ophef toen door media werd gemeld dat Nederland zou moeten inleveren op de jaarlijkse korting van 1 miljard euro op de EU-afdracht. Maar volgens minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) klopt daar niets van. ‘Dat is zeker een canard, jongens,’ zei Dijsselbloem in het voorbijgaan tegen de pers.

EU-lidstaten begonnen donderdag met het overleg over de meerjarenbegroting. Het overleg is de hele nacht doorgegaan en er waren talrijke onderonsjes van Europese leiders.