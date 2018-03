Bondskanselier Merkel wil transactietaks in hele EU

De heffing op de handel in financiële producten die in elf Europese landen wordt ingevoerd, moet snel in alle 27 landen van de Europese Unie worden doorgevoerd. Dat vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Half februari presenteerde de Europese Commissie het plan voor de zogenoemde financiële-transactietaks. Merkel noemde de plannen van de elf landen zaterdag ‘een begin’, dat uitbreiding verdient.

Nederland

Duitsland is een van de landen waar de heffing verder wordt vormgegeven. Frankrijk en Spanje spraken af de effecten- en obligatiehandel te belasten met 0,1 procent en de derivatenhandel met 0,01 procent.

Nederland staat niet per se afwijzend tegen een speciale taks, maar wil wel een uitzondering voor de pensioenfondsen. De regeling kan naar schatting jaarlijks tussen de 30 en 35 miljard euro opleveren.

Nederland en de andere eurolanden maanden EU-voorzitter Denemarken vaart te maken met invoering van de financiële transactietaks. Die taks is een dom plan, waar alleen Brussel wel bij vaart

Kosten afwentelen

In Duitsland is de FDP, de liberale coalitiepartner van Merkel, tegen de transactietaks, zo meldt de krant Süddeutsche Zeitung.

De FDP vreest dat de banken de kosten afwentelen op bedrijven en burgers.