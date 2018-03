Burgerinitiatief in actie om EU-referendum

‘Stopzetting van overdracht van macht aan de EU en heronderhandelingen. Gevolgd door een referendum in 2017.’ Dat zijn de stellingen van burgerforumeu.nl dat handtekeningen inzamelt om een referendumverzoek in te dienen bij de Tweede Kamer.

De Kamer moet een onderwerp agenderen als het door veertigduizend burgers wordt aangedragen.

Afgelopen zondag kwam het gezelschap achter het Burgerforum samen in hotel De l’Europe in Amsterdam, onder meer om de stelling voor het referendum vast te stellen. Onder anderen journalist Jelle Brandt Corstius en ondernemer Hennie van der Most waren van de partij.

Soevereiniteit

Het afstaan van soevereiniteit van Nederland aan de Unie baart de club zorgen. Dat gebeurt volgens Thierry Baudet, bekend criticus van de Unie, volgens een salamitactiek die de burger voor voldongen feiten stelt.

‘De vraag is eigenlijk: willen we ons land houden of willen we een provincie van Europa worden,’ zegt Jan Bennink, reclameman en columnist, eveneens initiatiefnemer.

Het burgerforumeu.nl is vandaag online gegaan.