Cameron in Brussel: begroting EU moet omlaag

De Britse premier David Cameron gaf alvast een schot voor de boeg bij zijn aankomst in Brussel voor het overleg over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. ‘De cijfers zijn te hoog, die moeten naar beneden, anders is er geen deal.’

Cameron wil dat Europa net als alle lidstaten gaat bezuinigen.

De top over de meerjarenbegroting voor 2014-2020 begint rond 17.30 uur. Voorafgaand aan dit beraad hebben verschillende leiders onderling overlegd. Zo praatte Cameron onder anderen met minister-president Mark Rutte (VVD) en voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.

Positief

Rutte was voorafgaand aan top voorzichtig positief. Het ‘zou kunnen’, zo zei hij, dat de regeringsleiders tijdens de vergadering tot een akkoord komen over de meerjarenbegroting.

‘Als ik probeer de thermometer in het proces te steken dan zou het moeten kunnen. Maar het is nog steeds erg fragiel,’ zei de premier bij aankomst in Brussel.