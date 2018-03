Drieduizend EU-ambtenaren verdienen meer dan Rutte

Ongeveer drieduizend ambtenaren bij de Europese Unie verdienen een hoger bruto jaarsalaris dan de 144.000 euro van de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD). Dit aantal ligt nog hoger als naar het netto-salaris wordt gekeken.

Dat blijkt zondag uit de antwoorden van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) op vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

‘Dat is één van de redenen waarom het kabinet inzet op versobering van de salarissen en vergoedingen voor Europese ambtenaren,’ laten de beide ministers in de brief weten.

Geen genoegen

Omtzigt neemt met die antwoorden geen genoegen. ‘Het CDA wil snel actie van Rutte. Ook willen we weten wat de Europese Commissie hiervan vindt.’

Omtzigt zegt ook boos te zijn over de belastingverlaging voor de 50.000 EU-ambtenaren van 5,5 procent. ‘Hier gaat de belasting omhoog en de pensioenen omlaag, terwijl daar de belasting juist daalt. Volgens mij ben je dan verkeerd bezig,’ zegt Omtzigt.

Betreuren

In de brief schrijven de ministers te betreuren dat de EU-ambtenaren het afgelopen jaar minder belasting zijn gaan betalen.

Ze schrijven verder dat het bruto-jaarsalaris van de Amerikaanse president Barack Obama (305.297 euro) ongeveer gelijk is aan de vergoeding voor de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad (304.221 euro).