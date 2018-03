Duitse president: heel Europa moet Engels spreken

De Duitse president Joachim Gauck is met een zeer bijzonder voorstel voor de dag gekomen. In een rede over Europa verbaasde hij zijn toehoorders door voor te stellen dat het Engels de voertaal voor alle Europeanen zou moeten zijn.

De president flirtte in zijn toespraak openlijk met Groot-Brittannië en zei dat Europa niet zonder de Britten kan.

‘Lieve Engelsen, Schotten, Welshmen, Noord-Ieren en Britten, we hebben jullie nodig, we kunnen niet zonder jullie ervaring als oudste parlementaire democratie!’ zei de president.

TV-kanaal

Het kan volgens Gauck niet meer zo zijn dat binnen Europa een Duitser niet met een Portugees zou kunnen communiceren. ‘We moeten allemaal Engels leren, ook Duitsers,’ zei Gauck.

De president stelde dan ook voor om een Europees televisiekanaal op te richten. ‘Een soort Arte, maar dan in het Engels’.

Verbazing

De woorden van de president zijn in Duitsland met verbazing ontvangen. Het Engels is namelijk al een van de belangrijke werktalen binnen de Europese Unie.

Daarnaast is de oproep ironisch. Groot-Brittannië is juist steeds meer voorstander van minder Europese invloed op het Britse vasteland.