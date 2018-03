EU gaat euroscepsis op sociale media aanpakken

Het Europees Parlement heeft 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om het imago van de Europese Unie op internet op te poetsen. EU-ambtenaren zullen de sociale media afgaan en, waar nodig, het debat proberen te beïnvloeden.

Dat schrijft de Britse krant The Daily Telegraph op basis van vertrouwelijke strategische EU-documenten.

Met oog op de Europese verkiezingen van volgend jaar wil het Europees Parlement het negatieve imago wat opvijzelen.

Euroscepsis

EU-ambtenaren zullen het eurodebat op blogs en sociale media in de gaten gaan houden. ‘Een speciale aandacht gaat hierbij uit naar landen met een groeiende euroscepsis,’ is in een van de plannen te lezen.

Communicatiemedewerkers moeten ‘real-time’ discussies in de gaten houden en conversaties beïnvloeden, bijvoorbeeld door ‘met feiten mythes onderuit te halen’.

Belachelijk

De tweede man van de United Kingdom Independence Party en europarlementariër Paul Nuttall reageerde woedend op de plannen.

‘Om meer dan een miljoen pond uit te geven om EU-ambtenaren voor ‘Twitter-Troll’ te laten spelen tijdens werktijd is verspilling en werkelijk belachelijk,’ zei Nuttall.

Controle

Naast de sociale media wil de Europese Unie ook meer controle over de reguliere media in de lidstaten.

Een door eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) aan het werk gezette High Level Group kwam onlangs met het plan om journalisten aan banden te leggen aan Europese regels en ze te bestraffen als ze zich niet aan die regels houden.

