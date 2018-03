EU-lidstaten wacht nieuw gevecht over begroting

Europese leiders komen donderdag en vrijdag opnieuw bijeen om te praten over de meerjarenbegroting (2014-2020) van de Europese Unie (EU). Of ze dit keer wel tot een akkoord komen, is onzeker.

Lidstaten zijn zeer verdeeld over de begroting voor de komende jaren.

De Europese Commissie wil een budget van 1.000 miljard euro, een stijging ten opzichte van de vorige begroting. Maar onder meer Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië vinden dat Brussel minder moet uitgeven in tijden van bezuinigingen.

Elsevier-commentaar door Carla Joosten

Ongeloofwaardig Europarlement zal hervormingen blokkeren… lees verder

Redelijk

De Franse president François Hollande zei eerder deze week dat het niet is uitgesloten dat lidstaten tijdens de top tot een compromis komen. Het compromis moet dan wel redelijk zijn, benadrukt Hollande.

Volgens Hollande zal de Europese economie verzwakken als het budget voor de meerjarenbegroting te laag is. ‘Mijn positie is duidelijk. Besparingen: ja. De economie verzwakken: nee.’

Beschadigen

Premier Mark Rutte (VVD) zei woensdag dat het onzeker is of Nederland de korting op de EU-afdracht mag behouden. Hij wil weinig zeggen over de top omdat alle uitspraken hierover zijn onderhandelingspositie kunnen beschadigen.

Rutte zei wel dat hij de salarissen van EU-ambtenaren ter discussie zal stellen. Hij vindt het ‘bizar’ dat er Europese ambtenaren zijn die meer verdienen dan hijzelf of de Duitse bondskanselier Angela Merkel.