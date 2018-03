Europarlement wil dat elektrische auto’s meer lawaai maken

Het Europees Parlement wil dat elektrische en hybride auto’s meer lawaai moeten maken zodat andere weggebruikers ze kunnen horen aankomen. Een meerderheid van de parlementariërs vindt de huidige stille auto’s gevaarlijk voor bijvoorbeeld voetgangers.

Volgens de Europarlementariërs moeten er regels komen om dergelijke voertuigen hoorbaar te maken. Gedacht wordt aan een geluidsniveau zoals bij een auto met een gewone motor. Ook is het nog niet duidelijk of het een constant of onderbroken geluid moet worden.

Lager geluidsniveau

Saillant omdat op er woensdag ook wordt gestemd over het plan om het geluidsniveau van andere motorvoertuigen drastisch te verlagen. Europarlementariërs willen stillere auto’s omdat geluidsoverlast schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Zij steunen het streven van de Europese Commissie in Brussel om het lawaai van voertuigen met enkele decibels te verlagen.

‘Een elektrische auto is bedoeld om de opwarming tegen te gaan. Anders gezegd, het is de bedoeling dat hij (samen met onder meer de windmolen, de zonnecel, het urineren onder de douche, het consumeren van voedsel uit de directe omgeving en nog wat van die briljante ideeën) helpt om de planeet een tikje af te koelen.‘ Lees het hele weblog van Simon Rozendaal

‘Auto’s stiller maken is de goedkoopste manier om geluidsoverlast aan te pakken. De technologie is er. Veel modellen voldoen al aan de strengste normen,’ benadrukt PvdA-Europarlementariër Judith Merkies.