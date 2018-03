Europees Parlement dreigt met blokkade EU-begroting

Het is de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, niet gelukt om de meerjarenbegroting van de Europese Unie te verkopen aan het Europees Parlement. Een meerderheid van het parlement blijft het financiële plan ‘te rigide’ vinden.

Dat blijkt uit een behandeling van de begroting maandag in het Europees Parlement.

De zeventwintig regeringsleiders kwamen begin deze maand al wel tot een akkoord over de begroting voor de jaren 2014 tot en met 2020, maar het parlement moet die plannen nog goedkeuren.

Compromis

Er werd een miljard gekort op het budget, maar de traditionele landbouwsubsidies bleven grotendeels intact, waarmee een compromis tussen Noord- en Zuid-Europa werd bereikt.

De permanente afgevaardigden van de lidstaten, verenigd in het parlement, zijn echter niet te spreken over het bereikte compromis. Het meerendeel wil meer geld voor groei en innovatie.

EU-begrotingsakkoord heeft voor elk wat wils

Het zou te gek zijn geweest als de Europese leiders geen akkoord hadden kunnen sluiten over de begroting van de Europese Unie voor 2014-2020. De crisis is te groot om al te lang te blijven strijden over de precieze verdeling en de hoogte van het budget. Lees het commentaar van Carla Joosten

Denk na

Van Rompuy vroeg de parlementariërs maandag er ‘twee keer en zelfs vaker dan twee keer over na te denken,’ voordat ze de begroting afwijzen. Als dat gebeurt zal de zevenjaarlijkse begroting opzij worden geschoven en werkt de EU met een jaarlijks budget op basis van het laatste jaar van de huidige meerjarenbegroting. ‘Meerjarenprojecten komen dan in het gevaar,’ zo waarschuwde Van Rompuy.

Afgelopen zondag uitte minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) kritiek op Van Rompuy. Volgens de minister heeft de Belg geen idee van wat de Europese bevolking van de EU vindt.