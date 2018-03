Minister: geen Roemeense invasie in 2014

Nederland hoeft niet bang te zijn voor een invasie van Roemeense werknemers als het land in 2014 toetreedt tot de Schengenzone. De meeste Roemeense arbeidsmigranten hebben hun weg nu al gevonden.

Dat heeft de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Titus Corlatean dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

Volgens de minister is er geen ‘serieus risico’ voor een massale expatriëring van Roemenen richting ons land, omdat de arbeidsmigratie een maximum heeft bereikt.

Italië

Veel Roemeense arbeidsmigranten zijn de afgelopen jaren richting Italië getrokken omdat zij daar in sommige sectoren vrij mogen werken.

Het Italiaanse bureau voor de statistiek schat het aantal Roemenen in Italië inmiddels op over een miljoen.

Fel tegen

Nederland hoeft niet bang te zijn dat eenzelfde aantal Roemenen zich hier zal vestigen, zei Corlatean. De minister hoopt met de woorden de Nederlandse opstelling in de Europes Raden bij te stellen. Nederland keert zich als enige Schengenland fel tegen een toetreding van Roemenië tot de paspoortvrije zone omdat het land zowel juridisch als staatsrechtelijk te veel achterloopt op de andere landen binnen Schengen.

Compromis

Een recent gepubliceerd rapport gaf Nederland hierin voor een groot deel gelijk.

De minister wees erop dat Nederland een van de grootste investeerders is in Roemenië. Hij zei te hopen in maart een compromis met Nederland te kunnen sluiten.