Neelie Kroes waarschuwt voor terugkeer Berlusconi

Eurocommissaris Neelie Kroes (VVD, Digitale Agenda) waarschuwt zondag voor een terugkeer van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Kroes spreekt van een ‘horrorscenario’ als Berlusconi opnieuw premier wordt.

‘Dat zou buitengewoon jammer zijn, om het toch maar in diplomatieke termen te zeggen,’ aldus Kroes in WNL-programma Eva Jinek op Zondag.

Kans

De Italianen gaan zondag en maandag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Berlusconi maakt kans om de verkiezingen te winnen. ‘Deze man weet van z’n gezond verstand niet af wat er moet gebeuren,’ zegt Kroes.

Kroes prees in de uitzending het werk van de huidige leider Mario Monti. Hij heeft volgens de eurocommissaris moeilijk werk verzet en zijn inzet moet worden voortgezet.

Belastingen

Kroes wijst naar het media-imperium van Berlusconi dat ervoor heeft gezorgd dat hij opnieuw kanshebber is. ‘Als je elke middag en avond weer verschijnt in televisieprogramma’s die niks met politiek te maken hebben, dan heb je zoveel voorsprong. Dat is een stuk verklaring.’

Berlusconi belooft zijn kiezers onder meer miljarden euro’s aan belastingen terug te geven die vorig jaar zijn geheven.