Premier Polen blij met extra miljarden uit Brussel

Hoewel de begroting van de Europese Unie voor het eerst in de geschiedenis is verlaagd, krijgt Polen de komende jaren fors meer geld.

De Poolse premier Donald Tusk spreekt van ‘een van de gelukkigste dagen van mijn leven’.

Polen krijgt in de jaren 2014-2020 106 miljard euro uit Brussel. Dat was in de lopende begroting 102 miljard euro. ‘Polen is de grootste ontvanger in de EU,’ zegt een opgetogen Tusk over het akkoord.

De Poolse president Bronislaw Komorowski was vrijdag zo goed gestemd door de berichten van het Poolse onderhandelingsteam, dat hij publiekelijk bekende dat hij de champagne al koud had gezet.

Niet iedereen is blij met het vrijdag bereikte akkoord. Zo noemt de Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) het een ‘troosteloos compromis tussen nationaal politiek opportunisme en subsidieverslaving’.