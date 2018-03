Rutte: Britten zijn belangrijke partner binnen EU

Het Verenigd Koninkrijk is ‘een zeer belangrijke partner’ voor Nederland in het Europese debat, zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag in een debat over Europa in de Tweede Kamer. Wel voegde de premier er aan toe dat Frankrijk en Duitsland dat ook zijn.

Rutte ziet zeker drie overeenkomsten met het beleid van de Britse premier David Cameron.

Uitgaven EU

Ten eerste het streven om het functioneren van de EU te verbeteren: meer groei en meer banen. Daarnaast het snijden in de totale uitgaven van de EU en vooral ook in de uitgaven aan het bestuur van de EU in Brussel.

De derde overeenkomst zit ‘m in het ‘heel scherp’ kijken naar welke taken op EU-niveau en welke nationaal door de lidstaten moeten worden uitgevoerd.

Accentverschillen kabinet

Rutte gaf de oppositie toe dat de regeringspartijen VVD en PvdA over allerlei zaken zeer van mening verschillen. Over Europa zijn er ‘accentverschillen’, zei Rutte.

Hij wees er op dat waar Cameron ruim twee jaar doet over het maken van een lijst van terreinen waar Brussel macht terug moet geven, het kabinet voor zo’n lijst in zes à zeven maanden neemt.

Fundamenteel debat

Alle ministeries hebben daarover ook contact met maatschappelijke organisaties.

‘Dat heeft tijd nodig. Daarmee wordt het geen snel en populistisch lijstje, maar een doorwrocht stuk waarover we een fundamenteel debat kunnen voeren.’

Timmermans

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) zei tijden shetzelfde debat dat sommige taken beter terug kunnen van de EU naar de lidstaten zelf. Hij zei tegelijk niet uit te sluiten dat het beter is om andere dingen juist naar Brussel te brengen, bijvoorbeeld om de interne markt te verbeteren.

Timmermans ziet een EU voor zich die veel dingen ‘vooral beter’ doet. ‘En slanker en goedkoper. De administratieve kosten van de EU zijn te hoog. De EU moet ‘lean and mean’ zijn.’