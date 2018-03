Rutte: weg naar akkoord EU-begroting is fragiel

Premier Mark Rutte (VVD) is voorafgaand aan top van de Europese Unie (EU) in Brussel voorzichtig positief. Het ‘zou kunnen’ dat de regeringsleiders en staatshoofden tijdens de vergadering tot een akkoord komen over de meerjarenbegroting.

‘Als ik probeer de thermometer in het proces te steken dan zou het moeten kunnen. Maar het is nog steeds erg fragiel,’ zei de premier bij aankomst in Brussel.

Bezuinigen

De Europese top begint iets later dan gepland. Het hoofdthema van het overleg is de Europese meerjarenbegroting (2014-2020). Het kabinet vindt dat de EU net als nationale overheden moet bezuinigen.

Rutte wil verder dat Nederland de korting van 1 miljard euro op de jaarlijkse afdracht aan de EU behoudt. De premier zegt daarop niet te willen inleveren.

Naast het beperken van de totale uitgaven wil Rutte dat de uitgaven van Brussel worden gemoderniseerd. Er zou wat Nederland betreft een groter budget moeten komen voor innovatie en onderzoek.