SP-Europarlementariër wil Europese asielzoekscentra opzetten

De SP wil dat er Europese asielzoekerscentra worden opgezet. Die zouden landen rond de Middellandse Zee moeten ontlasten, omdat die de meeste asielaanvragen krijgen.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong pleit hiervoor in een interview met Trouw zaterdag.

Stroom asielzoekers

Nu is het zo dat het land waar de asielzoeker de EU binnenkomt, verantwoordelijk is voor de asielprocedure. Maar landen als Griekenland en Malta kunnen volgens De Jong de stroom asielzoekers niet aan.

‘De behandeling van de uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Osdorp ondergraaft de beginselen van onze rechtsstaat.’Lees het hele Elsevier-commentaar Asielzoekers valse hoop geven is inhumaan van René van Rijckevorsel

De asielzoekers zijn hiervan de dupe, zegt de Europarlementariër. ‘Mensen die een humanitaire ramp ontvluchten, zoals nu in Mali, hebben recht op een correcte behandeling.’

Meer asielzoekers

In het door De Jong beoogde systeem zorgen de lidstaten samen voor de screening van asielzoekers. Zij die mogen blijven worden over de lidstaten verdeeld.

‘Het zou kunnen betekenen dat Nederland iets meer asielzoekers moet opnemen. Vanuit humanitair oogpunt is dat terecht,’ aldus De Jong.