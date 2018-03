Spanje krijgt begrotingstekort onder de 7 procent

Spanje heeft het tekort op de begroting vorig jaar weten terug te dringen tot onder 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De regering van premier Mariano Rajoy heeft daarvoor 21 miljard euro aan bezuinigingen moeten doorvoeren.

Dat zei Rajoy woensdag in aanloop naar een debat over de economische positie van het land. Het tekort bedroeg in 2011 nog 8,9 procent.

Recessie

Van de Europese Unie (EU) moest Spanje het begrotingstekort terugdringen tot 6,3 procent. De regering van het Zuid-Europese land gaf eind vorig jaar al aan dat het dit doel niet zou halen in tijden van recessie. Het tekort is nu 6,9 procent.

Rajoy is tevreden over de prestatie van de overheid in het afgelopen jaar. ‘Nu zal niemand er meer op gokken dat Spanje de eurozone zal verlaten,’ zegt de premier.

Druk

Minister Cristobal Montoro (Begroting) zei vorige week dat Spanje binnenkort in gesprek gaat met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over bezuinigingsmaatregelen om de recessie niet extra te laten verdiepen.

Spanje wil minder hard bezuinigen om de economie niet verder onder druk te zetten.