Tweede Kamer tegen geheime stemming Europarlement

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Europees Parlement niet geheim moet stemmen over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie (EU). Het voorstel van voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement wordt afgewezen.

Dat bleek woensdag tijdens het Kamerdebat over de EU-top van eerder deze maand.

Geheim

Schulz vindt dat europarlementariërs in het geheim moeten kunnen stemmen over de Europese meerjarenbegroting. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kondigde tijdens het debat een motie aan waarin alle Nederlandse europarlementariërs worden opgeroepen niet in het geheim te stemmen.

Commentaar Carla Joosten: Geheime stemming Europarlement verraadt bange politici

De motie krijgt steun van in elk geval VVD, PvdA en D66. VVD-Kamerlid Mark Verheijen noemde het Europees Parlement het ‘democratisch zorgenkind’ van de Unie.

Akkoord

Zoals verwacht steunde een meerderheid van de Kamer het akkoord dat regeringsleiders na 30 uur onderhandelen bereikten over de begroting. Het gaat om een bedrag van iets minder dan 1.000 miljard euro voor zeven jaar.

Onder anderen Schulz pleit voor een geheime stemming omdat politici zo geen druk zouden voelen van hun nationale regering.