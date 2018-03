‘Van Rompuy heeft te weinig gevoel voor draagvlak EU’

Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy heeft te weinig gevoel voor het gebrek aan draagvlak bij de bevolking voor wat er in de EU gebeurt. EU. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) zondag in het tv-programa Buitenhof.

Volgens Timmermans wil Van Rompuy steeds maar ‘gas geven’ in de discussie over de toekomst van de EU.

Brokstukken

Maar als je te veel gas geeft, eindig je met alleen het stuur in handen en de rest van het voertuig in brokstukken op de snelweg, zei Timmermans.

‘Ik hoop dat Van Rompuy hiervoor meer gevoeligheid ontwikkelt dan hij tot dusver heeft laten blijken,’ zei Timmermans.

'In vergelijking met de gezwollen verhalen die in Brussel worden gehouden over de Europese Unie, is de Staat van de Europese Unie van het VVD/PvdA-kabinet een verademing. Geen dromerijen over het Europa van de toekomst, maar een nuchtere beschouwing over de stand van de Unie.'

Meer banen

Timmermans publiceerde vrijdag een beleidsdocument over de EU.

Daarin noemt hij het verbeteren van het democratisch draagvlak een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren, naast het redden van de euro en het zorgen voor meer banen.