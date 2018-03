Baas Bank of Cyprus stapt op uit woede om reddingsplan

De topman van Bank of Cyprus heeft dinsdag zijn functie neergelegd. Andreas Artemis zou woedend zijn over de beslissing om spaarders mee te laten betalen aan de redding van Cyprus.

Dat melden de persbureaus Reuters en DPA dinsdag.

Om een noodlening van 10 miljard van de Europese Unie te krijgen stemde Cyprus er in de nacht van zondagavond laat mee in om de twee grootste banken van het land, Laiki Bank en Bank of Cyprus op te splitsen.

Opsplitsing

Laiki Bank gaat failliet en alle spaartegoeden onder de 100.000 euro van die bank worden bij grote broer Bank of Cyprus ondergebracht. Daarmee komen alle spaartegoeden boven dat bedrag op de tocht te staan.

Minister van Financiën Michalis Sarris zei dinsdag dat van die tegoeden mogelijk 40 procent wordt omgezet in bankaandelen. De BBC meldde dat Cyprus restricties voor het betaalverkeer wil instellen om een bankrun te voorkomen. De banken op de eilandstaat blijven sowieso tot en met donderdag gesloten.