Brussel: Eindhoven gaf PSV ongeoorloofde staatssteun

De Europese Commissie oordeelt dat de verkoop van de grond onder het Philips Stadion en De Herdgang ongeoorloofde staatssteun is. PSV is volgens de Commissie ten onrechte bevoordeeld door de staatssteun.

Dat is de voorlopige conclusie na een onderzoek van bijna twee jaar, schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag.

Winstoogmerk

De gemeente heeft zich bij de transactie niet gedragen als een commerciële partij, vindt de Commissie. Er is volgens het Europese orgaan geen sprake geweest van een winstoogmerk waardoor er sowieso al sprake is van staatssteun.

Daarnaast is er in Brussel twijfel over de taxatie van de grond en de risico’s die de gemeente heeft genomen.

Beroep

De gemeente Eindhoven is verrast dat de Commissie al een oordeel heeft geveld voordat een definitieve beslissing is genomen. De gemeente heeft beroep aangetekend bij het Hof van Jusitie in Luxemburg.

'Het staat vast dat er sprake is van competitievervalsing in de Eredivisie. Met een schaamteloos een-tweetje zetten gemeente Eindhoven en voetbalclub PSV alle andere clubs voor gek.'

‘Brussel haalt hier argumenten bij die niet in de wet staan. De argumentatie is strijdig met de eigen verordening. De Europese rechter moet zich hierover uitspreken,’ zegt verantwoordelijk wethouder Staf Depla (PvdA).