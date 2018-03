Brussel onderzoekt overheidssteun voetbalclubs

De Europese Commissie stelt grote vraagtekens bij de miljoenen die de Nederlandse overheid in voetbalclubs als PSV en NEC heeft gestopt. Brussel wil weten of het subsidiëren van voetbalclubs wel volgens Europese regels is verlopen.

Dat laat de Europese Commissie woensdag weten.

De betaaldvoetbalclubs PSV, NEC, FC Den Bosch, Willem II en MVV werden de afgelopen jaren overeind gehouden door miljoenen euro’s aan steun van de gemeente. Maar geen van de maatregelen werd bij de Commissie gemeld.

Sceptisch

Vicevoorzitter van de Commissie, Joaquín Almunia, is sceptisch over de steun van Nederlandse gemeenten.

‘Profvoetbalclubs moeten goed worden gerund en niet bij de belastingbetaler aankloppen als zij financieel in de problemen komen. Gebeurt dit wel, dan moet men zich wel houden aan de EU-staatssteunregels,’ zegt de Bask.

PSV

De Commissie heeft haar twijfels bij vijf Nederlandse miljoenentransacties ten gunste van voetbalclubs. Het meest in het oog springende geval is PSV dat in 2011 door de gemeente Eindhoven overeind werd gehouden doordat de club op papier voor 48,385 miljoen euro aan gronden aan de gemeente verkocht.

Maar ook andere zuidelijke gemeentes kwamen hun lokale voetbalclubs rijkelijk tegemoet. De gemeente Nijmegen kocht in 2010 verwervingsrecht van NEC af voor 2,2 miljoen euro en de gemeente Maastricht schrapte een rekening voor MVV van 1,7 miljoen euro en kocht het stadion voor 1,85 miljoen euro.

Zuid-Europa

De steun aan Nederlandse voetbalclubs valt in het niet bij de miljarden die door banken en overheden in Zuid-Europese topclubs worden gepompt.

Real Madrid, dat dinsdag Manchester United uitschakelde in de Champions League, meldde dit seizoen trots dat het de schuld had teruggebracht naar 124,7 miljoen euro.

Wat de club daar niet bij zei was dat het voor vele miljoenen heeft geleend bij het door Europees geld overeind gehouden Bankia en Grupo Santander en dat de gemeente Madrid voor 500 miljoen euro aan trainingsgronden heeft ‘gekocht’.

Ook Madrid en rivaal Barcelona liggen onder de loep van de Europese Commissie, maar Brussel heeft nog nooit een boete uitgedeeld ‘wegens gebrek aan bewijs’.