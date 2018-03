Burgers dwingen Kamer tot uitspraak over EU-referendum

De Tweede Kamer moet zich uitspreken over een eventueel referendum over de verdere overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie.

Burgerforum EU behaalde dinsdag de 40.000 benodigde handtekeningen die nodig zijn om een onderwerp op de Tweede Kamer-agenda te zetten.

Naast zich neerleggen

Omdat de Tweede Kamer het burgerinitiatief naast zich neer kan leggen, gaat Burgerforum EU voorlopig door met het inzamelen van steunbetuigingen. Zij willen zo veel mogelijk sympathisanten achter zich te krijgen.

Uit onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond onder tweeduizend mensen bleek zondag dat 64 procent van de Nederlanders een referendum wil over de vraag hoeveel meer de EU mag beslissen over ons land. Bijna alle ondervraagde kiezers van de eurosceptische PVV (99 procent) en SP (85 procent) bleken positief over het referendumvoorstel.

Bindend referendum

Opvallend genoeg willen ook veel kiezers van de VVD (64 procent) en 50Plus (82 procent) graag zo’n referendum.

Een kleine meerderheid (57 procent) van de ondervraagden wil bovendien dat een EU-referendum bindend moet zijn, zodat de politiek verplicht is zich aan te sluiten bij de mening van het volk.