Crisisberaad Eurogroep om dreigend faillissement Cyprus

De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden komen vrijdag in een extra vergadering bijeen om te praten over Europese noodsteun aan Cyprus. Als het eiland niet snel wordt geholpen, gaat het failliet.

Dat heeft Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem woensdag via zijn Twitteraccount laten weten.

Cyprus is in de problemen geraakt doordat de financiële sector sterk is verweven met de noodlijdende Griekse bankensector. Het eiland heeft vermoedelijk een lening van 17 miljard euro nodig, onder meer om de bankensector te herkapitaliseren.

Gesprekken trojka

Sinds vorig jaar wordt er onderhandeld tussen de Cypriotische regering en de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds.

De trojka wil in ruil voor de steun inspraak in het huishoudboekje van de Cypriotische minister van Financiën. Het land moet de financiën op orde brengen en de witwaspraktijken meer adequaat aanpakken.

Belastingparadijs

Als de noodsteun doorgaat, komt er mogelijk een einde aan het Cypriotische belastingparadijs. Het eiland is interessant voor witwaspraktijken, omdat slechts 10% belasting hoeft worden betaald. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Eurogroep startten vorige maand een onderzoek naar de malafide belastingpraktijken op Cyprus.

Rusland

Behalve Cyprus heeft voornamelijk Rusland belang bij de eventuele steun. De Russen hebben vermoedelijk tientallen miljarden aan oliedollars op Cypriotische banken staan. Dat bleek onder meer uit een onderzoek van de Duitse geheime dienst (BND).

Cyprus stemde eerder deze maand in met een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering en naleving van de regels tegen witwaspraktijken.

Verblijfsvergunning te koop

Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) stelt nog een andere eis aan de steun. Volgens Van de Camp biedt Cyprus verblijfsvergunningen te koop aan bij Russen of Chinezen die daardoor ook naar Nederland en andere EU-landen kunnen reizen of verhuizen. De CDA’er wil dat Cyprus daarmee stopt: ‘Mensen moeten voldoen aan criteria voor een verblijfsvergunning en niet zomaar een vergunning kunnen kopen. Dat grenst aan corruptie,’ zegt Van de Camp.