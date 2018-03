Crisisoverleg Eurogroep over Cyprus in volle gang

Het noodoverleg van de minister van Financiën van de eurozone is in Brussel in volle gang. Dit betekent dat Cyprus de trojka mogelijk heeft kunnen overtuigen een rendabel plan te hebben om ook zelf bij te dragen aan het miljardentekort.

Het overleg stond aanvankelijk om 18.00 uur zondagavond gepland maar op dat moment kwam er nog geen witte rook uit de ruimte waar de trojka van de Europese Unie (EU), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) overlegt met de Cypriotische president Nicos Anastasiades en diens minister van Financiën Michalis Sarris.

Op dit moment lijkt er een plan op tafel te liggen waar een deel van de noodlijdende Laiki bank failliet wordt verklaard en het ‘goede deel’ wordt overgenomen door de Bank of Cyprus, zo meldt RTL-verslaggever Bart Reijnen. Ook zal er vermoedelijk een nieuwe fusiebank worden opgericht.

Plan

Cyprus moet voor het openenen van de beurzen maandag 5,8 miljard euro bij elkaar hebben geraapt. Het land moet met een overtuigend plan komen, anders zal de ECB de steun opzeggen. In dat geval gaat de eilandstaat vrijwel zeker failliet en stapt het gedwongen uit de eurozone.

Bal bij Cyprus

Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zei eeder op zondag dat de Cyprioten alles nog in eigen hand hebben: ‘de bal ligt bij Cyprys,’ sprak de minister.

De enige uitweg voor Cyprus lijken superheffingen te zijn op spaartegoeden op de banken. In de wandelgangen in Brussel wordt gesproken van heffingen van meer dan 25 procent op tegoeden boven de 100.000 euro.

