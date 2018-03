‘Cyprus belast spaartegoeden onder 20.000 euro niet’

Cyprus wil spaartegoeden van minder dan 20.000 euro vrijstellen van de heffing die deel uitmaakt van het noodpakket voor het land. Een heffing op spaartegoeden tussen 20.000 en 100.000 euro blijft 6,75 procent en op bedragen daarboven 9,9 procent.

Dat meldt persbureau Reuters dinsdag na inzage van een wetsvoorstel.

Bankrun

De spaarheffing is omstreden en leidde afgelopen zaterdag tot een zogeheten bankrun op Cyprus nadat de details over het reddingspakket naar buiten waren gekomen.

Aanvankelijk zouden alle tegoeden tot 100.000 euro voor 6,75 procent worden aangeslagen.

Schrappen heffing

Na protesten in binnen- en buitenland drongen ministers van Financiën uit enkele eurolanden er bij Cyprus op aan de heffing op bedragen onder 100.000 euro te schrappen en de heffing op tegoeden van vermogender rekeninghouders op te schroeven tot 15,6 procent.

Cyprus zou dat niet zien zitten omdat daarmee buitenlandse spaarders, met name Russen, worden weggejaagd.

Verwachte opbrengst

Dat zou de toch al geplaagde bankensector, die veel te groot is ten opzichte van het bruto binnenlands product, dieper in de problemen brengen.

In het wetsvoorstel staat niet of de nieuwe heffingsstructuur de 5,8 miljard euro opbrengt die Europa eist in ruil voor 10 miljard euro aan steun.