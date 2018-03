Cyprus mag schuiven met heffing voor spaarders

De regering van Cyprus krijgt ruimte om met de percentages van de heffing op spaargeld te schuiven. De ministers van Financiën van de eurozone vinden dat spaarders met een bedrag onder de 100.000 euro moeten worden beschermd.

Dat blijkt maandag uit een verklaring van eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem na een telefonisch overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden.

Heffing

Rekeninghouders met 100.000 euro of minder betalen volgens de nieuwe afspraak 3 procent belasting in plaats van de oorspronkelijke 6,75 procent. Voor rekeninghouders met meer dan een ton gaat de heffing waarschijnlijk omhoog.

De spaardersheffing zou 5,8 miljard euro moeten opbrengen. Eurolanden lenen Cyprus daarnaast 10 miljard euro.

Volgens Elsevier

Commentaar Michiel Dijkstra: Goed dat Europa niet alleen opdraait voor Cyprus

Spaargeld

Nadat het akkoord van de eurolanden bekend werd, ontstond er onrust in Cyprus. Spaarders gingen massaal naar de banken om hun spaargeld op te nemen. Het Cypriotische ministerie van Financiën wil daarom de banken de komende twee dagen dicht houden voor het publiek.

De Luxemburgse premier en voormalig voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker is kritisch over de gemaakte afspraken. Juncker zegt dat hij liever had gezien dat de grote depositohouders zwaarder worden aangeslagen dan kleine spaarders.