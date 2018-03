Dijsselbloem: Cyprus goed voorbeeld aanpak bankencrises

Het reddingsprogramma voor Cyprus is een goed voorbeeld voor het aanpakken van toekomstige bankencrises in de eurozone. Banken en investeerden worden gedwongen om na te denken over de risico’s die ze nemen als ze zelf moeten meebetalen wanneer het fout gaat.

Dat zegt de voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) maandag tegen persbureau Reuters.

Herkapitaliseren

Dijsselbloem: ‘Als een bank in een risicosituatie terechtkomt, moet onze eerste vraag zijn “wat gaat de bank hier zelf aan doen?” Pas als de bank niet zelf kan herkapitaliseren, gaan wij praten met aandeel- en obligatiehouders.’

De aandeelhouders moeten dan een bijdrage leveren aan herkapitalisatie. Als het nodig is, moeten ook de onverzekerde spaarders meebetalen.

Wat betekent het akkoord voor Cyprus?

Nadenken over risico’s

Door het plan voor Cyprus als voorbeeld te stellen, worden financiële instituties gedwongen om na te denken over de risico’s die ze nemen. ‘Banken en investeerden moeten zich realiseren dat de risico’s die ze nemen, directe consequenties hebben,’ zegt Dijsselbloem.

‘Goed dat Europa niet meer geld uitgeeft aan Cyprus’

Belastinggeld

De minister wil niet meer dat banken die in de problemen zitten zomaar met belastinggeld gered worden. ‘Banken moeten in staat zijn zichzelf te redden, of in elk geval te herstructureren of herkapitaliseren.’

In Ierland, Spanje en Nederland werden de banken gered door de overheid. Als de staat vervolgens in de problemen kwam, zoals in Ierland en Spanje, sprong Europa bij.