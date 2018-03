Dijsselbloem in interview: geen template, wel ommezwaai

Eurogroep-minister Jeroen Dijsselbloem heeft in zijn interview met Reuters en The Financial Times de redding van Cyprus geen ‘blauwdruk’ voor toekomstige oplossingen van problemen bij banken genoemd. Wel zei hij dat banken voortaan direct verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van het risico dat zij nemen.

Dat blijkt uit de transcriptie van het interview dat dinsdag op de site van The Financial Times werd geplaatst.

Reuters-interviewer Luke Baker sprak wél van een ‘template’ toen hij vroeg in hoeverre Cyprus een voorbeeld is voor toekomstige oplossingen.

Weinig risico

Dijsselbloem antwoordde dat in tijden van crisis er zo weinig mogelijk risico moet worden genomen en dat overheden het redden van de banken dan op zich moeten nemen. Dit gebeurde in het verleden al in Ierland, Spanje, maar ook onlangs nog in Nederland bij SNS REAAL.

‘Maar nu de rust weer een beetje is teruggekeerd, moeten we de risico’s terugbrengen naar waar ze horen. Als een bank in gevaar komt, moet de eerste vraag zijn “wat kan een bank hieraan doen?”‘.

Gelijke behandeling

Op de vraag of nu ook landen als Luxemburg en Malta bij problemen een gelijke behandeling te wachten staat, zegt Dijsselbloem: ‘ze moeten dealen met hun probleem voordat ze in de problemen komen. Versterk je banken, vul je balans aan en bedenk je dat je problemen niet sowieso door ons worden verholpen.’

Paniek

Vooral de Britse media vielen Dijsselbloem aan op zijn woorden. De financiële markten zouden in paniek raken van de woorden van ‘moralist Dijsselbloem’ zei The Financial Times.

Maar in een interview met de Volkskrant zei Dijsselbloem dat het met die paniek wel meevalt. ‘Die opheft speelt vooral onder journalisten. De financiële markten zijn minder nerveus dan wij denken.’

