Dijsselbloem: president Cyprus bleef maar dwarsliggen

Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem had zondagavond weinig hoop op een goede oplossing voor Cyprus. De Cypriotische president Nicos Anastasiades bleef het voorstel om de banken op te splitsen tot het laatste moment blokkeren.

‘Het was letterlijk 5 voor 12,’ zegt Dijsselbloem dinsdag in een interview met de Volkskrant.

Tien uur lang weigerde de president akkoord te gaan met de Europese lening van 10 miljard euro in ruil voor sanering van de twee grootste banken.

Op het nippertje

‘Ik dacht, we komen er niet uit,’ zegt Dijsselbloem. Intussen was de Laikibank al niet meer te redden. Anastasiades stemde pas in met het plan toen duidelijk werd gemaakt dat Europa anders écht de stekker eruit zou trekken.

Dijsselbloem zegt in de krant dat niet de eurozone verantwoordelijk moet worden gehouden voor de enorme klap die de economie op de eilandstaat nu krijgt te verwerken: ‘Het beeld dat de eurozone Cyprus nu heeft gedwongen zijn banken op te blazen, klopt niet. De banken hebben zichzelf laten ontploffen.’

Risicodragers eerst

Dijsselbloem herhaalt in het interview zijn standpunt dat er nu een ommezwaai gaande is in de aanpak van noodlijdende banken. ‘De bankensector nam onverantwoord veel risisco omdat de overheid er altijd was als vangnet. Pas als je dat weghaalt, krijg je financieel gezond gedrag in de sector.’

De uitspraken van Dijsselbloem kwamen hem op kritiek in vooral Britse media te staan. Volgens sommige journalisten zouden de financiële markten van Dijsselbloem zijn geschrokken. ‘Die onzekerheid heerst vooral onder journalisten,’ zegt Dijsselbloem daarover. ‘De financiële markten zijn minder zenuwachtig dan we denken’.