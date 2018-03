Duits verzet maakt mogelijk einde aan vrouwenquotum EU

De Duitse regering verzet zich tegen een door de Europese Unie opgelegd quotum voor vrouwen in topfuncties. Ook de afgezwakte vorm van eurocommissaris Viviane Reding kan niet op de steun uit Berlijn rekenen.

Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung woensdag.

Volgens de krant heeft de Duitse regering zijn permanente vertegenwoordiger in Brussel de opdracht gegeven om zich tegen het plan van Reding te verzetten. Vrouwenquota zijn in de ogen van Berlijn zaken die nationaal geregeld moeten worden en niet door Brussel.

Bondgenoot

Door het Duitse verzet heeft Nederland er een belangrijke bondgenoot bij. Den Haag schreef in september, samen met acht bondgenoten, een brandbrief naar Reding en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso om van het omstreden voorstel af te zien.

Dat was nog onder de oude regering, maar ook kabinet-Rutte II lijkt weinig te voelen voor een Brussels vrouwenquotum. Groot-Brittannië staat vrijwel zeker aan de kant van Duitsland en Nederland.

Stop vrouwenbemoeienis Europese Commissie

Geen meerderheid

Eurocommissaris Reding wil dat vanaf 2020 de topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro minimaal voor 40 procent worden bekleed door ‘het ondervertegenwoordigde geslacht’.

Maar nu ook Duitsland zich tegen de gedwongen arbeidsemancipatie van Reding plaatst, kan dat plan vermoedelijk in de ijskast.