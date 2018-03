Duits veto tegen Schengen-toetreding Bulgarije

Duitsland wil niet dat Bulgarije en Roemenië lid worden van het Verdrag van Schengen. Het zal dat desnoods met een veto tegenhouden.

Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich (CSU) zondag tegen het Duitse blad der Spiegel.

Toetreding

Donderdag vergaderen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over toetreding van de twee landen tot de paspoortvrije zone.

De corruptie is de reden dat Nederland al een paar jaar de toetreding van de landen tot de paspoortvrije Schengenzone blokkeert. Nederland werd er in Brussel om verketterd. De verontwaardiging was groter dan over de uitblijvende hervormingen in de landen. Lees het hele commentaar Dwarsligger Nederland had gelijk met Schengen van Carla Joosten

‘Als Roemenië en Bulgarije in stemming komen, zal dat op een Duits veto stuiten,’ liet Friedrich weten. Ook andere landen zoals Nederland twijfelen aan het meedoen vanwege de corruptie en slechte rechtsstaat in beide landen.