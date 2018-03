EU en Cyprus bereiken nieuw akkoord over noodsteun

De Europese Unie (EU) en Cyprus hebben een nieuw akkoord bereikt om een bankroet van de eilandstaat af te wenden. In het nieuwe reddingspakket worden kleine spaarders ontzien, maar spaarders bij de probleembanken krijgen het zwaar.

Het akkoord is het resultaat van een urenlang spoedoverleg in Brussel. De afspraken worden de komende weken uitgewerkt.

Probleembank

Zoals eerder afgesproken leent Cyprus 10 miljard euro van Europa. De ministers van Financiën van de eurozone en Cyprus zijn overeengekomen dat de heffing voor alle spaartegoeden komt te vervallen.

Volgens Elsevier

Michiel Dijkstra: Goed dat Europa niet meer geld geeft aan Cyprus

Een verregaande maatregel is dat de op een na grootste bank van het land, Laiki, onmiddellijk wordt gesplitst. Het ‘goede’ deel van deze probleembank gaat naar de Bank of Cyprus, de grootste bank van het land. Het is de eerste keer dat Europa een bank laat ‘omvallen’.

Lees ook

Minister Dijsselbloem: dit is een beter akkoord

Spaarrekeninghouders bij probleembank Laiki verliezen door het akkoord al hun spaartegoeden boven de 100.000 euro. Spaarders van de Bank of Cyprus zullen op een andere manier fors moeten meebetalen.

Positief

President Nicos Anastasiades zegt dat het bereikte akkoord in het belang van het Cypriotische volk is en de EU.

Het akkoord heeft een positief effect op de stand van de euro. De Europese munt is maandagochtend met 0,3 procent gestegen tot boven de 1,30 dollar. De koers stond vorige week nog onder druk vanwege de onzekerheid over het noodlijdende land.