Eurolanden maken 10 miljard euro over aan Cyprus

De Eurogroep is in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een akkoord gekomen over het noodpakket dat nodig is om Cyprus van de ondergang te redden. Het land krijgt een lening van 10 miljard euro en spaarders moeten ook meebetalen.

Vanaf vrijdagavond zitten de ministers van Financiën van de eurolanden bij elkaar in Brussel om te praten over het noodpakket voor Cyprus.

Als het land niet snel een kapitaalinjectie krijgt van 17 miljard euro bezwijkt het onder de schuldenlast van de financiële sector.

Veel geld

Europa zit met Cyprus in de maag, omdat 17 miljard euro voor een mini-lidstaat als Cyprus exorbitant veel geld is. Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem liet vrijdag al doorschemeren dat 17 miljard euro te veel van het goede zou zijn.

Het ontbrekende gat wordt nu opgevuld door spaarders. Bankrekeninghouders met meer dan 100.000 euro op hun rekening krijgen een heffing van 9,9 procent. Andere spaarders moeten 6,75 procent van hun spaargeld aan de overheid afstaan.

Ook Cyprus heeft zich bij de probleemlanden gevoegd

De eurocrisis is terug van nooit weggeweest. Cyprus heeft zich aangesloten bij het rijtje probleemlanden.Lees het Elsevier-commentaar van Syp Wynia

Belastingparadijs

Cyprus staat vanwege het lage belastingtarief van 10 procent te boek als een groot belastingparadijs. Veel criminelen zien in het eiland een mooie vrijhaven om geld wit te wassen. Opmerkelijk zijn de vele miljarden aan Russische dollars die op Cypriotische bankrekeningen staan. Door het nieuwe plan zullen ook de Russen een stukje moeten bijdragen aan de redding van Cyprus.

Zaterdagmorgen probeerden veel Cyprioten hun spaargeld van hun rekeningen te halen, maar de banken hebben het mamimum op te nemen bedrag gelimiteerd en de online service buiten werking gesteld.