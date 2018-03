Europa kijkt naar Cyprus na afwijzen reddingsplan

Cyprus zoekt naar nieuwe financieringsbronnen, nu het Europese noodpakket van tafel is verdwenen. Het land ontkent dat er een akkoord is over de verkoop van Cyprus Popular Bank aan Russische investeerders.

Eerder op de dag meldde het dagblad Kathimerini dat er een voorlopige overeenkomst over de verkoop zou zijn gesloten. Die zou de financieringsbehoefte van het land met 4 miljard euro verminderen.

Afwijzing

De eurolanden waren bereid om Cyprus voor 10 miljard euro aan noodkredieten te voorzien, als het land er zelf in slaagt 5,8 miljard euro bij te dragen aan de redding van zijn eigen banken. De spaarderstaks die daarvoor werd voorgesteld, werd dinsdagavond na hevige protesten echter door het Cypriotische parlement afgewezen.

Ondanks dat er nog geen oplossing is voor de financiële crisis in Cyprus, laten de Europese beurzen woensdag een voorzichtig herstel zien na twee dagen in mineur. Beleggers waren de afgelopen dagen erg bezorgd over de situatie in het noodlijdende Cyprus.

Commentaar Carla Joosten: Valse Juncker steekt Dijsselbloem mes in de rug tijdens kakofonie over Cyprus

ECB

‘De ECB (Europese Centrale Bank) heeft wel laten weten dat ze alles zullen doen om de boel op te vangen en dat zorgt wellicht voor enige geruststelling. De Cyprioten zitten ondertussen met Rusland aan tafel en het zal mij niet verbazen als ze uiteindelijk uit de eurozone zullen stappen,’ zegt handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

Het bestuur van de ECB buigt zich woensdag over de nijpende financiële situatie van Cyprus. De ECB liet dinsdagavond weten nog altijd bereid te zijn om Cyprus van kapitaal te voorzien, binnen de regels die daarvoor gelden.

Gesloten banken

De Duitse ECB-bestuurder Jörg Asmussen zei woensdag tegen de krant Die Zeit dat de centrale bank alleen geld kan verschaffen aan banken die solvabel zijn. De solvabiliteit van Cypriotische banken, de mate waarin zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen, komt echter in gevaar als er geen noodkredieten komen voor Cyprus, waarschuwde hij.

Ondertussen blijven de banken op het eiland ook donderdag gesloten. De banken zijn al de hele week gesloten om een bankrun te voorkomen. De sluiting zou aanvankelijk duren tot het Cypriotische parlement had gestemd over de omstreden belasting.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet woensdag weten dat zij vindt dat de bankensector in Cyprus moet meebetalen aan de financiële reddingsoperatie voor het land.

Volgens haar ligt de bal nu bij de regering van Cyprus, die aan de vertegenwoordigers van Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet laten weten op welke manier Cyprus wel denkt te kunnen bijdragen aan de steun voor de financiële sector.