Minister Dijsselbloem: dit is een beter akkoord

Voorzitter van de eurogroep en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vindt het nieuwe akkoord om Cyprus te redden beter dan het vorige. Door de hervormingen die de eilandstaat nu doorvoert, kan het een nieuwe start maken.

Dat zei Dijsselbloem maandagochtend na het spoedoverleg in Brussel. ‘De bankensector kon in deze omvang en met deze risico’s niet doorgaan,’ zegt de eurogroep-voorzitter tegen de NOS.

Balans

Door de herstructurering moet het Cypriotische bankwezen tegen 2018 worden teruggebracht tot het Europese gemiddelde. De totale balans van de banken op het eiland was zeven tot achter keer groter geworden dan de economie van Cyprus.

Dijsselbloem vindt het herstructureren van banken een betere manier om aan de benodigde miljarden euro’s te komen dan eerder afgesproken heffing op spaartegoeden. Die optie werd vorige week door het Cypriotische parlement afgekeurd.

Verzet

‘Ik vind het pakket wat er nu ligt zeker beter, omdat het veel gerichter de problemen aanpakt in de grote banken,’ zegt de voorzitter van de eurogroep.

Parlement

Het parlement van Cyprus hoeft niet te stemmen over het nieuwe akkoord. De noodzakelijke wetgeving is al goedgekeurd.

De herstructurering van de twee grote probleembanken, Laiki en Bank of Cyprus, was vorige week nog niet bespreekbaar. ‘De Cypriotische regering bood zeer veel verzet om in die richting een oplossing te zoeken.’

De omstandigheden in de bankensector van Cyprus zijn sinds vorige week flink verslechterd. Daarom wilde de regering van Cyprus nu wel overgaan op herstructurering.