Nederlanders willen referendum over bevoegdheden EU

Een meerderheid van de Nederlanders wil een referendum over hoeveel meer de Europese Unie mag beslissen voor ons land. 64 procent van de Nederlandse bevolking wil zo’n volksraadpleging blijkt zondag uit onderzoek van Maurice de Hond.

Bijna alle ondervraagde kiezers van de eurosceptische PVV (99 procent) en SP (85 procent) zijn positief over het referendumvoorstel.

Bindend referendum

Opvallend genoeg willen ook veel kiezers van de VVD (64 procent) en 50Plus (82 procent) graag zo’n referendum.

Een kleine meerderheid (57 procent) van de tweeduizend ondervraagden wil bovendien dat een EU-referendum bindend moet zijn, zodat de politiek verplicht is zich aan te sluiten bij de mening van het volk.

Dat willen vooral veel 50PLUS-stemmers (89 procent), PVV-stemmers (88 procent) en SP-stemmers (79 procent), maar ook de meerderheid van de VVD-stemmers (57 procent) en PvdA-achterban (52 procent).

Handtekeningenactie

Van de D66-aanhang wil slechts 31 procent een volksraadpleging. Ruim twee op de drie stemmers van die partij heeft daarbij het liefst een raadgevend referendum, dat politici – in tegenstelling tot een bindend referendum – naast zich neer kunnen leggen.

‘Dat is uiterst merkwaardig als je je bedenkt dat D66 ooit is opgericht om referenda in Nederland mogelijk te maken,’ zegt Alexander Sassen van Esloo, medeoprichter van Burgerforum EU.

Die organisatie is een handtekeningenactie gestart om zo’n EU-referendum werkelijkheid te laten worden.