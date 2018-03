Oud-minister Ruding: Dijsselbloem praat tegenstrijdig

Onno Ruding, oud-minister van Financiën, heeft kritiek op de uitspraken van voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem. De voormalig CDA-politicus is het in brede zin wel eens met Dijsselbloems strategie.

‘Aan de ene kant is Cyprus een uniek geval, aan de andere kant zegt hij dat het gevolgen heeft voor volgende landen die in de problemen zitten,’ zegt Ruding, ook oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds, dinsdag in het NOS Radio 1-Journaal.

Elk geval apart

Volgens Ruding kunnen Cyprus en de Cypriotische banken niet uniek zijn en tegelijkertijd als voorbeeld dienen voor volgende gevallen in andere landen.

‘Het geval van Spanje, Italië of Griekenland is heel anders dan de situatie in een klein euroland als Cyprus,’ zegt Ruding. Volgens de oud-minister moet de eurogroep elk probleem apart bekijken.

Belastingbetaler

Ruding vindt de ‘algemene lijn’ die Dijsselbloem aanhoudt wel juist.

‘Ik vind het een goed idee om niet automatisch de belastingbetalers te laten opdraaien. Kijk eerst naar de aandeelhouders, dan pas naar de spaarders. Tegoeden onder de 100.000 euro moeten sowieso gevrijwaard blijven,’ vindt de oud-minister.

Goed dat Europa niet meer geld geeft aan Cyprus

Het is terecht dat spaarders met minder dan 100.000 euro buiten schot blijven in het nieuwe reddingsplan voor Cyprus. Lees de weblog van Michiel Dijkstra.

Verkeerd geciteerd

De manier waarop de voorzitter van de eurogroep zijn visie uitte, was niet goed, vindt Ruding.

Maandag ontstond commotie na uitspraken van Dijsselbloem in een interview met persbureau Reuters en dagblad The Financial Times.

De minister zou hebben gezegd dat de oplossing voor Cyprus een ‘blauwdruk’ is voor volgende gevallen. Na zijn uitspraak daalden de koersen op de financiële markten. In talkshow Pauw en Witteman zei de minister dat hij verkeerd is geciteerd.