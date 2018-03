Oud-voorzitter eurogroep kritisch over spaartaks Cyprus

De Luxemburgse premier en voormalig voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker heeft weinig begrip voor het besluit om kleine Cypriotische spaarders te laten meebetalen aan de financiële redding van hun land.

Juncker waarschuwt tegenover de Oostenrijkse radio voor het verlies van vertrouwen bij burgers. Hij benadrukte dat het van groot belang was tot een oplossing te komen.

Spaarders

Volgens Juncker waren de staat en de banken failliet gegaan als de eurolanden niet met een oplossing zouden komen. Hij had liever gezien dat de grote depositohouders zwaarder waren aangeslagen en de kleine spaarders waren ontzien.

Juncker gaf zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem (PvdA) nog een steekje onder water. De Luxemburgse premier was zelf niet aanwezig bij het overleg over Cyprus en zei dat de uitkomst waarschijnlijk alleen al daarom niet foutloos kon zijn.

Chaos

Het reddingsplan voor Cyprus heeft geleid tot chaos in het land. Cypriotische rekeninghouders probeerden de afgelopen dagen in aller haast spaargeld van de bank te halen. Zij zijn bang dat ze hun geld kwijtraken vanwege de heffing die door de eurogroep is opgelegd.

Het ministerie van Financiën van Cyprus is volgens ingewijden bezig met een decreet om banken te dwingen hun deuren de komende dagen te sluiten voor het publiek.