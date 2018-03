President Cyprus vecht in Brussel voor laatste kans

De Cypriotische president Nicos Anastasiades en diens minister van Financiën Michael Sarris reizen zondag af naar Brussel om de Europese Unie (EU), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) te overtuigen dat de eilandstaat zelf kan meebetalen aan het noodplan.

Anastasiades moet de drie partijen laten zien hoe Cyprus zelf 5,8 miljard euro bij elkaar raapt om de noodlijdende banken overeind te kunnen houden.

Als hij geen geloofwaardig plan op tafel weet te leggen, zal de ECB vermoedelijk afhaken. In dat geval gaat Cyprus hoogstwaarschijnlijk failliet. Later op de dag komt de Eurogroep bij elkaar om over het lot van Cyprus te beslissen.

Superheffing

Zaterdag kwam uit overleg tussen Cyprus en Europa naar voren dat de eilandstaat overweegt om een heffing van 25 procent op te leggen aan spaarders die meer dan 100.000 euro op de Bank van Cyprus hebben staan.

Het parlement in Nicosia stemde vrijdag in met enkele forse maatregelen om geld bij elkaar te sprokkelen.

Volgens Elsevier

‘Goed dat Europa niet alleen opdraait voor Cyprus’

Door Michiel Dijkstra

Onrustig

De heffing van 25 procent is omstreden en het is dan ook de vraag of het parlement daarmee in zal stemmen.

Het is nog altijd onrustig op Cyprus waar veel inwoners niet weten waar ze aan toe zijn. Om een bankrun te voorkomen blijven de banken nog tot dinsdag gesloten.

